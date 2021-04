Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 439,92 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 15.292,18 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 6.306,98 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent hoger op 6.963,67 punten. Het zwaartepunten van de handelsdag ligt woensdag bij de publicatie van het rentebesluit van de Federal Reserve, waarbij beleggers de stijgende obligatierentes in de gaten houden. De meeste analisten verwachten geen verandering in het monetaire beleid of zelfs van de toon die de centrale bank zal aanslaan. "Hoewel de brede consensus is dat Fed-voorzitter Jerome Powell en de rest van het Federal Open Market Committee het beleid ongewijzigd zullen houden, circuleren er enkele rapporten die suggereren dat het onderwerp van het afbouwen van het obligatieaankoopprogramma aan de orde zou kunnen worden gesteld", zei marktanalist Connor Campbell van Spreadex. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland is gedaald, door toenemende coronabesmettingen en strengere lockdownmaatregelen, terwijl het vertrouwen in Frankrijk een pas op de plaats maakte. De euro/dollar noteerde op 1,2101. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2089 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2090 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 2,1 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week nipt zijn gestegen met circa 0,1 miljoen vaten tot 493,1 miljoen stuks. Bedrijfsnieuws Deutsche Bank steeg ruim 10,5 procent, na veel beter dan verwachte kwartaalcijfers. De bank boekte de hoogste winst in acht jaar tijd. "De meevallers zijn breedgedragen, waardoor het bedrijf optimistischer kan worden over de omzet en kredietvoorzieningen dit jaar. Zeer goede cijfers", schreven analisten van Citi. Banco Santander heeft in het eerste kwartaal van dit jaar flink minder voorzieningen hoeven te treffen, waardoor de nettowinst meer dan verwacht steeg, ondanks een herstructureringslast van meer dan een half miljard euro. Het Spaanse bankaandeel won circa 2,5 procent. Lloyds Banking Group won 3,4 procent, dankzij een sterke winstgroei, die te danken was aan een vrijgevallen afboeking. In Parijs steeg Société Générale 3,8 procent. Ook Covestro en Beiersdorf presenteerde cijfers, evenals Puma. De sportschoenenfabrikant verloor circa 3,5 procent ondanks een sterk hogere winst in het eerste kwartaal. Covestro daalde 0,6 procent, terwijl Beiersdorf 1,8 procent won. Reckitt Benckiser heeft de omzet in het eerste kwartaal licht zien dalen, ondanks de goede resultaten van de hygiënetak door de coronacrisis. Reckitt Benckiser herhaalde woensdag de outlook voor 2021. Het aandeel daalde 3,9 procent. Delivery Hero, een rivaal van Just Eat Takeaway.com, steeg bijna 10,0 procent, na sterk stijgende omzetcijfers en orders. Dit jaar denkt Delivery Hero met zijn omzet tussen 6,1 en 6,6 miljard euro uit te komen. "Opnieuw een veelbelovend jaar", aldus CEO Niklas Östberg in een toelichting. CFO Thomassin sprak van "een set ambitieuze doelen". Het Franse Sanofi won 2,3 procent ondanks een daling van de nettowinst. De farmaceut hield echter vast aan zijn verwachting voor 2021. Het Deense Carlsberg, rivaal van bierbrouwer Heineken en InBev, verlaagde de onderkant van de bandbreedte van zijn winstverwachting, maar lanceerde een groter aandeleninkoopprogramma, nadat de omzet en volumes in het eerste kwartaal meevielen. Het aandeel daalde 1,0 procent. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.189,33 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.