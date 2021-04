Damrak sluit vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag vlak gesloten, nadat verliezen in de technologiesector en winsten bij financials en Shell elkaar in evenwicht hielden.

De AEX index sloot 0,05 procent lager op 711,84 punten. De Midkap-index en AScX-index sloten wel in het groen.

De financiële markten bleven gefocust op het aankomende rentebesluit van de Federal Reserve nabeurs.

De rente op Amerikaanse staatsleningen is wat opgelopen, zei Rein Schutte van Noesis Capital Management, en de markt heeft zijn verwachtingen voor de eerstvolgende renteverhoging door de Fed wat naar voren gehaald, maar volgens Schutte is er weinig twijfel over wat de Fed vanavond zal doen.

"De vraag blijft of de oplopende inflatie tijdelijk of blijvend en is en ik denk dat Powell zal herhalen dat het nog te vroeg is om dat te beoordelen", zei Schutte.

Vrees dat de Fed al zal gaan beginnen over een mogelijk 'tapering' van het opkoopprogramma heeft Schutte niet echt.

Toen Ben Bernanke dat in 2014 tamelijk onverwacht deed reageerde de markt in paniek. "Het vertrouwen staat nu heel hoog. Als je nu het vloerkleed onder de markt vandaan trekt, dan doe je het effect van de opkooprogramma's weer teniet", zei Schutte.

Hij verwacht dat de Fed dat deze keer zeer omzichtig zal doen en pas over verkrapping zal beginnen als men echt achter de feiten aan dreigt te lopen met een te hoge inflatie. Dan nog zal men een verkrapping lang tevoren aankondigen.

Shell profiteerde van een hogere olieprijs na de Amerikaanse voorraadcijfers. Koninklijke Olie publiceren donderdag kwartaalcijfers en het aandeel profiteerde nog niet echt van de meevallende resultaten van sectorgenoen.

Ook de financials waren goed voor winst, dankzij de hogere rente en goede cijfers van Deutsche Bank Enkele technologiebedrijven vertoonden minnen als gevolg van de hogere rente in de Verenigde Staten.



De euro/dollar noteerde op 1,2096. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2088. De olieprijzen stegen met 1,5 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won NN Group 1,4 procent op 41,90 euro. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor de verzekeraar van 41,20 naar 48,40 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Benoit Petrarque verwacht dat de Solvency II ratio aan het einde van het eerste halfjaar uitkomt op 224 procent. "Dat is een significante verbetering."

Sectorgenoot Aegon won 1,4 procent en ING sloot ook hoger.

IMCD verloor 1,7 procent, in aanloop naar kwartaalcijfers donderdag.

ASMI won 0,6 procent na een koersdoelverhoging van KBC Securities. Betaalreus Adyen verloor juist 1,3 procent in de technologiehoek van de AEX.

In de AMX won maritiem bodemonderzoeker Fugro dik 6 procent tot 8,70 euro, gevolgd door OCI met en SBM Offshore met rond 3 procent koerswinst. ING verhoogde het koersdoel voor Fugro van 10,00 naar 10,70 euro bij handhaving van het koopadvies. Ook presenteerde Fugro een opdracht voor Equinor.

Galapagos leverde 1,9 procent in.

Onder de kleinere aandelen won Sligro 3,5 procent, maar daalde Wereldhave 2,7 procent. Sligro werd dinsdag op de kooplijst van Kempen geplaatst.