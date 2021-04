Video: Just Eat Takeway kan beter afzien van overname Grubhub

(ABM FN-Dow Jones) De overname van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub door Just Eat Takeaway voor 6,5 miljard dollar is goedkoop. Goedkoop kan echter ook duurkoop zijn, waarschuwt marktanalist Robbert Manders van IG Nederland voor de camera van ABM Financial News. Is het daarom niet een goed moment voor de Nederlandse maaltijdbezorger om de Amerikaanse overname te laten schieten en het geld te investeren in het marktaandeel in Europa?



Waar Grubhub in 2018 nog de grootste maaltijdbezorger was op de Amerikaanse markt, zijn de concurrenten DoorDash en Uber Eats het bedrijf inmiddels voorbij gestreefd. Ook de winstgevendheid van het bedrijf is tanende, terwijl de winstmarges bij DoorDash en Uber Eats stijgen, licht Manders toe.

"Uiteindelijk denken wij dat goedkoop, misschien wel duurkoop kan worden voor Just Eat Takeaway", aldus Manders. "Just Eat Takeaway is veel beter af met het besteden van deze miljarden in Europa om zijn marktaandeel aldaar te behouden", vindt de analist.

