Beursblik: minder winst bij KPN verwacht

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het eerste kwartaal van 2021 vermoedelijk een lagere nettowinst behaald, terwijl ook de omzet iets terugliep ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit blijkt uit de analistenconsensus die het telecombedrijf op zijn website heeft gepubliceerd.

De gemiddelde voorspelling voor de aangepaste EBITDA na leases ligt voor de drie maanden tot en met 31 maart op 565 miljoen euro, waar dat in het eerste kwartaal van vorig jaar nog 575 miljoen euro was en in het vierde kwartaal van 2020 561 miljoen euro.

De operationele winst zou volgens de geraadpleegde analisten op jaarbasis moeten teruglopen van 216 miljoen tot 208 miljoen euro en onder de streep resteerde vermoedelijk een nettowinst van 114 miljoen euro. Dat was in het eerste kwartaal vorig jaar nog 120 miljoen euro en in het vierde kwartaal van 2020 174 miljoen euro.

De omzet van KPN komt vermoedelijk ook lager uit in het vierde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. De analisten rekenen op een aangepaste omzet van 1.289 miljoen euro waar dit vorig jaar in het eerste kwartaal 1.329 miljoen euro was.

In het vierde kwartaal van 2020 werd er een omzet van 1.354 miljoen euro in de boeken gezet.

Vrije kasstroom verbeterd

De vrije kasstroom loopt vermoedelijk wat op ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar.

De analistenconsensus mikt op een vrije kasstroom van 100 miljoen euro, waar dat een jaar eerder 80 miljoen euro was.

Beleggers zullen in de kwartaalcijfers mogelijk ook naar signalen zoeken dat KPN is benaderd voor een overname, na recent opnieuw geruchten hierover. The Wall Street Journal schreef dat Stonepeak Infrastructure Partners en het Zweedse EQT AB een bod op KPN zou willen doen van meer dan drie euro per aandeel.

Outlook

Bij de publicatie van de jaarcijfers in januari zei KPN voor dit jaar te mikken op een vrije kasstroom van circa 765 miljoen euro, waardoor een dividend over 2021 van 13,6 cent per aandeel mogelijk is. De EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op 2.345 miljoen euro en de investeringen op 1,2 miljard euro, denkt KPN.

De consensus mikt op een vrije kasstroom van 766 miljoen euro en een EBITDA na leases van 2.351 miljoen euro.

Credit Suisse verwacht een stabilisering van de omzet in 2022 en een bescheiden groei daarna. De omzet uit zakelijke activiteiten blijft evenwel voor tegenwind zorgen, maar de druk daarvan zal volgens de analisten afnemen dankzij een betere mix en aantrekkende omzetten uit roaming.