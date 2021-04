Messagebird doet grote Amerikaanse overname Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Messagebird neemt het Amerikaanse SparkPost over voor 600 miljoen dollar. Dit maakte Messagebird woensdag bekend. De transactie zal vermoedelijk in het tweede kwartaal worden afgerond. "Door de overname van SparkPost kunnen we onze klanten nog beter ondersteunen bij het gebruik van e-mail als een krachtig kanaal, met de meest relevante contextuele informatie", zei CEO Robert Vis van Messagebird in een toelichting. "We zijn ook erg blij dat we onze wereldwijde activiteiten kunnen uitbreiden naar de Amerikaanse markt." Verder meldde Messagebird, actief in omnichannel cloud communications platformen, een verlengde Series C-investeringsronde van 1 miljard dollar. De transactie werd gefinancierd door Eurazeo, Tiger Global, Owl Rock en fondsen en accounts beheerd door BlackRock, met deelname van alle bestaande investeerders. Eind maart kondigde Messagebird al de overnames van 24sessions en Hull aan, en twee maanden eerder kocht het Pusher. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.