Garmin overtreft analistenconsensus

(ABM FN-Dow Jones) Garmin heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt dan voorspeld door analisten. Dat bleek uit de cijfers van de fabrikant van navigatie-apparatuur.



De sectorgenoot van TomTom boekte een nettowinst van 220 miljoen dollar op een omzet van 1,07 miljard dollar.



De winst per aandeel was 1,14 dollar en aangepaste voor bijzondere posten was de winst 1,18 dollar per aandeel. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 0,91 dollar per aandeel.



Garmin houdt vast aan zijn omzetverwachting van 4,6 miljard dollar voor 2021, meldde het bedrijf.



