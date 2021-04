WDP biedt keuzedividend aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN) WDP heeft woensdag een keuzedividend aan zijn aandeelhouders voorgesteld. Aandeelhouders hebben de keuze tussen een uitkering in contanten van 0,80 euro per aandeel of een uitkering in de vorm van nieuwe aandelen. Voor elke 50 coupons die een aandeelhouder bezit kan hij inschrijven op één nieuw aandeel. Referentieaandeelhouder familie Jos De Pauw heeft WDP laten weten dat zij de intentie heeft om te kiezen voor het keuzedividend. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

