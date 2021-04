Sterke volumes Azië helpen Carlsberg aan groei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Carlsberg heeft in het eerste kwartaal iets meer omgezet dan een jaar eerder, waar analisten op een kleine daling rekenden. Dat bleek woensdag bij de rapportage van de Deense bierbrouwer. De omzet steeg van 12,86 miljard naar 12,99 miljard Deense kronen, waar analisten hadden gerekend op 12,95 miljard. De volumes stegen fors, van 26,9 miljoen naar 30,3 miljoen hectoliter. Dit was ruim boven de analistenverwachting volgens FactSet van 27,7 miljoen. "De groep kende een sterke jaarstart in Azië en Centraal- en Oost-Europa, terwijl West-Europa aanzienlijk werd geraakt door de ingrijpende lockdowns en beperkingen", zei CEO Cees 't Hart. "Het coronavirus blijft een uitdaging in veel van onze markten. Onze geografische verspreiding toonde zijn kracht, omdat sterke volumegroei in diverse markten in de drie regio's de uitdagende omstandigheden in andere markten ruimschoots compenseerden." Outlook Carlsberg verwacht dit jaar een autonome groei van 5 tot 10 procent voor de operationele winst, in plaats van de eerder afgegeven verwachting van 3 tot 10 procent. Wisselkoerseffecten zullen de operationele winst met 250 miljoen kronen drukken, verwacht Carlsberg inmiddels. Eerder ging men nog uit van 200 miljoen kronen. Carlsberg gaat voor 1 miljard kronen aan aandelen inkopen, na afronding van het eerdere programma van 750 miljoen kronen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

