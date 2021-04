Futures wijzen op vlakke opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vrijwel vlakke opening tegemoet in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen.

Ondanks een beter dan verwachte start van het cijferseizoen en aanhoudende signalen van economisch herstel, hebben de beurzen moeite om door te stijgen. De koersen staan dan ook rond recordniveaus. Om verder te stijgen, menen marktkenners, dat de kwartaalcijfers de hoge verwachtingen zullen moeten overtreffen.

Er zijn zorgen over de geplande belastingverhogingen van president Joe Biden en de toename van het aantal coronabesmettingen in India.

Verder nemen beleggers een afwachtende houding aan in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve vanavond. Daar wordt volgens investment manager Simon Wiersma van ING geen wijziging van het beleid verwacht. Wel is de marktvolger benieuwd over wat voorzitter Jerome Powell van de Fed te zeggen heeft tijdens de aansluitende persconferentie.

"Zal het hem lukken om, ondanks de sterke macrocijfers en de oplopende inflatie, de obligatierente omlaag te praten? Het lijkt een hele lastige opgave", aldus Wiersma.

Olie noteerde woensdag in het groen. Een juni-future West Texas Intermediate steeg 0,2 procent tot 63,09 dollar, terwijl een juni-future Brent 0,2 procent duurder werd op 66,04 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,2068. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2074 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2088 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Dinsdag nabeurs kwam onder meer Microsoft met cijfers. Het aandeel verloor drie procent in de handel nabeurs, ondanks dat het techbedrijf de winstverwachtingen van analisten wist te overtreffen. CEO Satya Nadella zei in een toelichting dat na een jaar pandemie de vraag naar digitale oplossingen nog altijd niet vertraagt. "Ze versnelt, en dit is nog maar het begin", aldus de topman.

De cijfers van Alphabet werden door beleggers beter ontvangen, nadat de techreus een recordomzet boekte in het afgelopen kwartaal. Het aandeel Alphabet stijgt in de voorbeurshandel ruim 5 procent. De zoekmachinegigant meldde een nettowinst van 17,9 miljard dollar in het eerste kwartaal, of 26,29 dollar per aandeel, tegen 6,9 miljard dollar een jaar eerder. De omzet steeg met 34 procent, van 41,2 miljard naar 55,3 miljard dollar. De analistenconsensus rekenden op een winst per aandeel van 18,05 dollar en een omzet van 42,5 miljard dollar.

Apple schroeft de productie van zijn AirPods terug, nu de verkoop van deze 'oortjes' aan kracht inboet. Dit schreef de Japanse krant Nikkei woensdag op basis van bronnen. Mogelijk gaat het om een productieverlaging met 30 procent.

Starbucks heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten zien stijgen en verhoogde de outlook voor heel dit boekjaar. Starbucks mikt inmiddels op een omzet van 28,5 tot 29,3 miljard dollar. Dat was 28,0 tot 29,0 miljard dollar. De vergelijkbare omzet zal nog altijd met 18 tot 23 procent stijgen. Het aandeel opent vermoedleijk lager.

Advanced Micro Devices heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verhoogd, nadat de kwartaalwinst conform verwachtingen uitkwam en de omzet sterk steeg. De indicaties wijzen op een ruim 4,5 procent hogere opening voor AMD.

Spotify heeft in het eerste kwartaal van 2021 een kleine winst geboekt, dankzij meer gebruikers en een hogere omzet. De groei van het aantal gebruikers lag echter aan de onderkant van de verwachtingen. Het aandeel lijkt bijna 6 procent lager te openen.

Slotstanden

De S&P 500 sloot dinsdag vlak op 4.186,72 punten, net als de Dow Jones-index op 33.984,93 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,3 procent in op 14.090,22 punten.