Europese beurzen verdeeld in aanloop naar rentebesluit Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag rond het middaguur licht hoger in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve nabeurs. Deutsche Bank werd fors meer waard na het beste kwartaal in jaren.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 439,18 punten, de Duitse DAX won 0,3 procent op 15.295 punten en de Franse CAC 40 steegf 0,4 procent tot 6.298 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,2 procent hoger op 6.958 punten.

Op economisch gebied waren er cijfers over het consumentenvertrouwen in Duitsland en Frankrijk in mei. GfK meldde een daling van het sentiment in mei voor Duitsland, door toenemende coronabesmettingen en strengere lockdownmaatregelen.

Vanmiddag volgen onder andere de Amerikaanse olievoorraden en vanavond het rentebesluit van de Federal Reserve na het sluiten van de beurzen in Europa.

De rente op de tienjarige Amerikaanse staatslening staat woensdag nog eens 3 basispunten hoger op 1,6503 procent, nadat dinsdag al de sterkste stijging in vier weken was geregistreerd. Beleggers lijken zich te positioneren voor het rentebesluit, hoewel er geen wijzigingen in toon of beleid worden voorzien.

"De brede consensus is dat Jerome Powell en de rest van de beleidscommissie vanavond de zaken onveranderd zullen laten, maar er zijn was berichten dat het onderwerp van het afbouwen van de obligatie-opkopen zou kunnen worden aangesneden. In dat geval zouden de markten wel eens de maand april in mineur kunnen afsluiten", waarschuwde Connor Campbell van Spreadex.

De olieprijs daalde 0,3 procent tot 63,02 dollar voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie.

Een sterkere dollar drukte op de euro en het Britse pond. De euro/dollar noteerde op 1,2070. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,2088 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Er waren kwartaalcijfers van Deutsche Bank, die veel beter dan verwacht waren. Het aandeel steeg 10 procent, nadat de hoogste winst in acht jaar tijd werd geboekt. "De meevallers zijn breedgedragen, waardoor het bedrijf optimistischer kan worden over de omzet en kredietvoorzieningen dit jaar. Zeer goede cijfers", schreven analisten van Citi.

Lloyds Banking Group won ook 3 procent, dankzij een sterke winstgroei, die te danken was aan een vrijgevallen afboeking. In Parijs steeg Société Générale 2,3 procent.

Ook Covestro en Beiersdorf presenteerde cijfers, evenals Puma. De sportschoenenfabrikant verloor bijna 2 procent ondanks een sterk hogere winst in het eerste kwartaal. Covestro daalde ook wat, maar Beiersdorf won 1,8 procent.

Delivery Hero, een rivaal van Just Eat Takeaway.com, steeg bijna 6 procent, na sterk stijgende omzetcijfers en orders. Dit jaar denkt Delivery Hero met zijn omzet tussen 6,1 en 6,6 miljard euro uit te komen. "Opnieuw een veelbelovend jaar", aldus CEO Niklas Östberg in een toelichting. CFO Thomassin sprak van "een set ambitieuze doelen".

Het Franse Sanofi won 1,5 procent ondanks een daling van de nettowinst. De farmaceut hield echter vast aan zijn verwachting voor 2021.

Het Deense Carlsberg, rivaal van bierbrouwer Heineken en InBev, verlaagde de onderkant van de bandbreedte van zijn winstverwachting, maar lanceerde een groter aandeleninkoopprogramma, nadat de omzet en volumes in het eerste kwartaal meevielen. Het aandeel kroop 1 procent omhoog.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden woensdagmiddag nagenoeg vlak. De Nasdaq-future wijst op een 0,2 procent lager start.

Wall Street sloot dinsdag vrijwel vlak. De S&P 500 sloot 0,02 procent lager op 4.186,72 punten, en de Nasdaq daalde 0,34 procent tot 14.090,22 punten. De Dow Jones-index sloot nagenoeg vlak.