Valuta: dollar wint wat aan kracht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar won woensdagochtend wat aan waarde in een terughoudende handelssessie, nadat de Amerikaanse rentes verder stegen. Analisten van Maybank verwachten dat beleggers wat terughoudender worden over risicovolle activa, nu veel positieve groeicijfers zijn ingeprijsd en de bredere aandelenmarkten wat aan kracht lijken te verliezen. Het technische plaatje van de dollar suggereert dat de risico's voor de dollar aan de bovenkant liggen, aldus de analisten. Voor het muntpaar euro/dollar zal de aandacht vandaag vooral uitgaan naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal vermoedelijk het ruime monetaire beleid handhaven, hetgeen volgens strateeg Francesco Pesole van ING de dollar kan laten verzwakken. De Fed zal volgens de strateeg mogelijk erkennen dat de economische vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn verbeterd, maar dit zal niet gepaard gaan met een alarmerende toon over inflatie of 'tapering'. "De dollar zal vermoedelijk niet in waarde stijgen na het rentebesluit, als de Fed haar dovish toon vasthoudt ondanks een stijging van de inflatie", aldus Pesole. Het Britse pond sterling kan volgens Pantheon Macroeconomics wat verzwakken later in het jaar, gezien de verwachting dat de de Britse economische groei in het vierde kwartaal nog een procent lager kan liggen dan voor de coronacrisis. De Britse export zal beperkt worden door nieuwe handelsafspraken en een tragere uitrol van vaccins in de rest van Europa, hetgeen de Britse economie zal drukken, aldus valutaspecialist Samuel Tombs van Pantheon. "Verder vooruitkijkend, zullen diverse verkrappende maatregelen vanaf 2022 of 2023 het momentum niet goed doen", aldus Tombs. Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,2069, terwijl de euro/pond-koers noteerde op een niveau van 0,8691. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

