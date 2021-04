Beursblik: aanstaande resultaten Shell tonen wind in de rug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft in het eerste kwartaal van 2021 vermoedelijk de resultaten zien stijgen, zoals de cijfers van concurrent BP ook al lieten zien. Dit blijkt uit een analistenconsensus samengesteld door Vara Research. Voor het eerste kwartaal rekenen analisten op een zogenoemd CCS-resultaat, dat wil zeggen de winst op basis van de geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere posten toewijsbaar aan aandeelhouders, van 3.125 miljoen dollar. In het eerste kwartaal van 2020 boekte de energiereus nog een winst van 2.860 miljoen dollar. De gemiddelde analistenverwachting is dat bij de tak Integrated Gas de winst daalde van 2,1 miljard naar 1,3 miljard dollar. Voor de divisie Upstream wordt echter juist een flinke verbetering voorzien, van 291 miljoen naar bijna 1,1 miljard dollar. Oil Products was waarschijnlijk goed voor een winst van eveneens iets meer dan een miljard dollar. Dat was een jaar eerder 1,3 miljard dollar. Het resultaat bij Chemicals ontwikkelde zich goed, denken de analisten. Van een winst van 148 miljoen dollar in de eerste drie maanden van 2020 steeg deze naar 421 miljoen dollar afgelopen kwartaal. De operationele vrije kasstroom wordt door de analisten ingeschat op 7,5 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog bijna het dubbele op 14,9 miljard dollar. Exclusief werkkapitaal steeg de vrije kasstroom volgens de analisten van 7,4 miljard naar net geen 10 miljard dollar. Afgelopen week kwam concurrent BP al met cijfers, en die waren een stuk beter dan in het eerste kwartaal van 2020. BP zei te verwachten dat de vraag naar olie in 2021 herstelt, en de vraag naar gas zal zelfs boven de niveaus van 2019 uitkomen, denkt het bedrijf. Daarbij is BP ook positief gestemd over de raffinagemarges. Positief is dat OPEC+ vast blijft houden aan het plan om de productie geleidelijk op te voeren. Het kartel en diens partners "houden vast aan het besluit om het aanbod, geleidelijk en voorzichtig, te verhogen in de komende maanden", stelde Ann-Louise Hittle van Wood Mackenzie dinsdag. "De groep neemt deze stap na een afweging van risico's, waaronder de mogelijkheid dat er minder vraag uit India zal zijn, nu dat land worstelt met een verwoestende golf besmettingen met het coronavirus." Elders zijn er juist tekenen van aantrekkende vraag, schreef Hittle. Dividend Vorig jaar in april kondigde Shell een historische dividendverlaging aan. Het kwartaaldividend daalde van 0,47 dollar per aandeel naar 0,16 dollar. Die verlaging was een schok voor beleggers, maar het heeft er wel toe geleid dat de schuld snel daalt. Eind dit jaar zal het management van Shell volgens Deutsche Bank zijn doelstelling hebben bereikt om de schuld terug te dringen tot minder dan 65 miljard dollar, hetgeen de weg vrij maakt voor een flink aandeleninkoopprogramma in 2022. De Duits bank zette eerder deze maand een koopadvies op Shell e. geldt als een sectorfavoriet. Shell opent donderdagochtend de boeken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

