Beursupdate: AEX blijft dicht bij huis

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur daalde de AEX fractioneel tot 712,06 punten. In Amsterdam lagen de financials er goed bij, met winsten voor NN Group, Aegon en ASR Nederland. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op een stijgende rente in de VS, vooruitlopend op het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. "Logischerwijs profiteren financiële waarden daarvan", aldus Wiersma. Ook oliewaarden doen het net als gisteren goed dankzij een hogere olieprijs. "En zo is de zogenoemde 'reflatie-trade' weer terug van even weggeweest", aldus Wiersma. "Wij verwachten dat, naarmate we steeds meer sterke macrocijfers krijgen, deze beurstrend nog wel even zal doorzetten." Beleggers kijken vandaag naar het rentebesluit van de Fed, waarin geen wijzigingen worden verwacht. In dat opzicht zal de aandacht volgens Wiersma vooral uitgaan naar de aansluitende persconferentie van voorzitter Jerome Powell. "Zal het hem lukken om, ondanks de sterke macrocijfers en de oplopende inflatie, de obligatierente omlaag te praten? Het lijkt een hele lastige opgave." Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets ziet het economische plaatje er noemenswaardig anders uit dan de laatste keer toen de Fed bijeenkwam in maart. "De Fed zal vooral willen proberen het marktoptimisme te temperen over een sterk economisch herstel." De euro/dollar noteerde op 1,2073. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2088 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,2078 op de borden. De olieprijzen stegen met 0,1 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won NN Group 1,6 procent op 41,90 euro. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor de verzekeraar van 41,20 naar 48,40 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Benoit Petrarque verwacht dat de Solvency II ratio aan het einde van het eerste halfjaar uitkomt op 224 procent. "Dat is een significante verbetering." ASMI won 0,6 procent na een koersdoelverhoging van KBC Securities. Adyen verloor juist 1,7 procent. In de AMX won Fugro 3,9 procent op 8,50 euro, gevolgd door PostNL met 1,9 procent. ING verhoogde het koersdoel voor Fugro van 10,00 naar 10,70 euro bij handhaving van het koopadvies. Ook presenteerde Fugro een opdracht voor Equinor. Galapagos leverde 1,9 procent in. Onder de kleinere aandelen won Sligro 2,4 procent, maar daalde Wereldhave 2,2 procent. Sligro werd dinsdag op de kooplijst van Kempen geplaatst. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

