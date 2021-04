Fugro voor Equinor aan de slag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Het Noorse Equinor heeft Fugro geselecteerd voor een opdracht in Canada. Dit maakte de Nederlandse bodemonderzoeker bekend zonder financiële details te geven. Fugro gaat voor de Noren een onderzoek doen op 500 kilometer voor de kust van het Canadese St John's, op een diepte van ongeveer 1,2 kilometer. De werkzaamheden, gericht op het verzamelen van geo-data, zullen worden verricht in juli en augustus. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

