Beursblik: Unilever boekt weer onderliggende omzetgroei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft in het eerste kwartaal van 2021 een lagere omzet geboekt, maar op onderliggende basis was er wel sprake van groei. Dit bleek uit een analistenconsensus waar 17 analisten aan deelnamen en die Unilever zelf publiceerde. De analisten gaan voor het eerste kwartaal uit van een omzet van 12,1 miljard euro tegen 12,4 miljard euro in 2020. Analisten en de markt hechten echter vooral waarde aan de ontwikkeling van de onderliggende omzet van Unilever. In het eerste kwartaal steeg de onderliggende omzet volgens de analisten met 3,9 procent, waarvan 0,9 procentpunt voor rekening van hogere prijzen kwam en 2,9 procentpunt voor volumes. Een jaar eerder was er nog sprake van een vlakke onderliggende omzetgroei. In het vierde kwartaal van 2020 boekte Unilever een onderliggende groei van 3,5 procent. ING wees er bij de jaarcijfers in februari nog op onder andere de coronakosten en hogere prijzen voor grondstoffen, een punt dat Unilever vooruitkijkend ook in het vizier zei te hebben. UBS zag in de tweede helft van 2020 bij de marges een tegenvaller en beleggers zullen in de resultaten over het eerste kwartaal naar signalen zoeken of deze trend zich al dan niet heeft doorgezet. Outlook Voor de eerste helft van 2021 wordt door de analisten een onderliggende operationele winst verwacht van 4,8 miljard euro en een nettowinst van 3,5 miljard euro, of 3,3 miljard euro toewijsbaar aan de aandeelhouders. Dit bij een onderliggende omzetgroei van 3,9 procent in de eerste zes maanden. Voor heel 2021 wordt die groei ingeschat op 3,3 procent. Onderliggend verwacht Unilever in zijn meerjarige outlook een omzetgroei te realiseren van 3 tot 5 procent. Voor 2021 en voor 2022 verwacht het bedrijf 1 miljard euro aan herstructureringsinvesteringen te doen en de komende jaren 2 miljard euro per jaar te besparen. Het concern publiceert donderdag voorbeurs de resultaten over het afgelopen boekjaar. Het aandeel Unilever noteerde woensdag op een rood Damrak 0,1 procent hoger op 46,71 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.