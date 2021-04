Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel PostNL aanzienlijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor PostNL verhoogd van 4,50 naar 5,30 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Frank Claassen noemde de kwartaalresultaten van PostNL "indrukwekkend sterk". Hoewel PostNL waarschijnlijk eenmalig zal profiteren van de huidige lockdowns, ziet de analist ook een structureel element in de resultaten. Claassen voorzien namelijk aanhoudend hogere pakketvolumes, nu meer consumenten de voordelen van e-commerce zien. Bovendien lijken de briefpostvolumes wat te herstellen. De marges worden verder ondersteund door een soepele integratie van Sandd, aldus Claassen. Verder wijst de analist op het "zeer aantrekkelijke" dividendrendement van meer dan zeven procent en een dubbelcijferig rendement op de vrije kasstroom. Op basis van een dubbelcijferige opwaartse bijstelling van de REBIT-ramingen voor 2022, ziet Claassen ruimte om het koersdoel te verhogen tot 5,30 euro. Het aandeel PostNL steeg woensdagochtend met 1,4 procent tot 4,44 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.