Beursblik: ING verhoogt koersdoel Fugro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor Fugro verhoogd van 10,00 naar 10,70 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens analist Quirijn Mulder werd de start van het nieuwe jaar voor Fugro negatief beïnvloed door de coronacrisis en de weersomstandigheden, maar een book-to-bill-ratio van meer dan 1 is "absoluut positief" na een mager jaareinde in 2020. Ook zag Mulder dat de winstgevendheid van Fugro in het eerste kwartaal hoger lag dan vorig jaar. "Er zijn nog steeds uitdagingen, maar de groei is nabij, ondersteund door een sterke positie in het windsegment. ING verhoogde de ramingen en is nu optimistischer dan de consensus. "De markt lijkt het herstelpotentieel te onderschatten", meent Mulder, die ook de waardering laag noemde. Het aandeel Fugro steeg woensdagochtend met 1,8 procent tot 8,32 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.