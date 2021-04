Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 250,00 naar 290,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit gebeurde na de sterke kwartaalcijfers die ASMI onlangs presenteerde. Analist Ruben Devos verhoogde zijn winsttaxaties met 15 tot 20 procent, vooral door de goede vraag naar ALD en epitaxy. Het aandeel ASMI daalde woensdag 1,2 procent naar 252,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

