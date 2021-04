Beursupdate: AEX licht hoger geopend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen koerste de AEX fractioneel hoger op 712,57 punten. Onder de hoofdfondsen won NN Group 2,1 procent op 42,13 euro. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor de verzekeraar van 41,20 naar 48,40 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Techfondsen leverden in met verliezen tot 1,5 procent voor Besi, ASMI en Adyen. ASMI kreeg wel een koersdoelverhoging van KBC Securities. In de AMX won Fugro 2,2 procent, gevolgd door ABN AMRO met 1,0 procent. Galapagos leverde 1,8 procent in. Onder de kleinere aandelen won Sligro 3,4 procent, maar daalde Wereldhave 2,5 procent. Sligro werd dinsdag op de kooplijst van Kempen geplaatst. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

