Apple schroeft productie AirPods terug - media

(ABM FN-Dow Jones) Apple schroeft de productie van zijn AirPods terug, nu de verkoop van deze 'oortjes' aan kracht inboet. Dit schreef de Japanse krant Nikkei woensdag op basis van bronnen. Volgens de zakenkrant wordt de productie dit jaar met 25 tot 30 procent verlaagd. Daarmee zou Apple dit jaar 75 tot 85 miljoen AirPods produceren. Aanvankelijk rekende de fabrikant nog op 110 miljoen stuks. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

