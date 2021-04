Lagere voorzieningen Santander zorgen voor beter dan voorziene winstcijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Banco Santander heeft in het eerste kwartaal van dit jaar flink minder voorzieningen hoeven te treffen, waardoor de nettowinst meer dan verwacht steeg, ondanks een herstructureringslast van meer dan een half miljard euro. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Spaanse bank. In het afgelopen kwartaal stond er onder de streep een nettowinst van 1,61 miljard euro tegen 331 miljoen euro een jaar eerder, toen Santander nog veel voorzieningen nam om de mogelijke klap van de coronacrisis mee op te vangen. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst van 1,17 miljard euro. De voorzieningen liepen met 49 procent terug tot 1,99 miljard euro. Wel was er een herstructureringslast van 530 miljoen euro voor kosten die Santander dit jaar verwacht te maken. Onderliggend verdiende Santander 2,1 miljard euro, tegenover slechts 377 miljoen euro een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2020 lag deze winst op 1,4 miljard euro. De inkomsten van de bank liepen terug van 11,8 miljard naar 11,4 miljard euro. "We zagen sterke prestaties in al onze regio's, maar vooral in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en bij de bedrijfs- en investeringsbank", aldus bestuursvoorzitter Ana Botin. "We zijn ervan overtuigd dat we onze doelen voor 2021 zullen halen.” Santander wil de efficiëntieratio verbeteren, de kredietkosten terugbrengen en de winstgevendheid opvoeren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.