Beursblik: Kepler verhoogt koersdoel NN stevig

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor NN Group verhoogd van 41,20 naar 48,40 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek woensdag uit een rapport van Kepler. Analist Benoit Petrarque verwacht dat de Solvency II ratio aan het einde van het eerste halfjaar uitkomt op 224 procent. "Dat is een significante verbetering", aldus de analist, die dit toeschrijft aan een combinatie van kapitaalaanwas en een positieve marktimpact. De druk van de 'Ultimate Forward Rate' zal volgens de analist ook afnemen, uitgaande van de huidig rentes. Het aandeel NN sloot dinsdag op 41,24 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

