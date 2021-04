Covestro optimistisch gestemd na winstsprong Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Covestro heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet en winst zien stijgen, geholpen door een sterk herstel in Azië. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Duitse chemiereus. De omzet steeg op jaarbasis met 18,8 procent tot 3,3 miljard euro, vooral dankzij hogere prijzen. De nettowinst steeg op jaarbasis van 20 tot 393 miljoen euro, terwijl de EBITDA bijna verdrievoudigde tot 743 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder, zei Covestro nog een "gigantische" daling van de volumes te zien in de regio Azië als gevolg van de coronacrisis. Covestro zegt optimistisch gestemd te zijn voor het volledige jaar en mikt op een EBITDA van 2,2 tot 2,7 miljard euro in 2021. Het tweede kwartaal zal daar vermoedelijk 730 tot 870 miljoen euro aan bijdragen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

