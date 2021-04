Winst en omzet Sanofi lopen terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) Sanofi heeft in het eerste kwartaal van 2021 de winst en omzet zien teruglopen. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van de Franse farmaceut. In het afgelopen kwartaal kwam de winst uit op 1,57 miljard euro tegen 1,68 miljard euro een jaar eerder. De omzet liep terug van 8,97 naar 8,59 miljard euro. De omzet bij groeidivisie Specialty Care steeg met 15,3 procent dankzij een omzetgroei van 45,6 procent voor Dupixent, voor de behandeling van atopisch eczeem, ondanks een uitdagend klimaat als gevolg van de coronacrisis. De zogenoemde business winst kwam uit op 2,02 miljard euro, ten opzichte van 2,04 miljard euro een jaar eerder. De business winst per aandeel steeg op jaarbasis met 5,2 procent tot 1,61 euro. De outlook voor heel 2021 werd gehandhaafd, waarmee Sanofi onverminderd mikt op een hoog enkelcijferige groei van de business winst per aandeel. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

