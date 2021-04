Hogere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,5 procent lager op 712,22 punten.

De Amsterdamse beurs staat, net als omliggende beurzen, een licht hogere opening te wachten, ondanks een hernieuwde stijging van de obligatierentes en een terughoudende handelssessie op Wall Street dinsdagavond, waarbij techaandelen opnieuw een stapje terug deden.

Beleggers verkochten tech- en telecommunicatieaandelen, nadat de rentes voor de derde dag op rij verder aantrokken. Analist Kelvin Wong van CMC Markets merkte op dat cyclische, waardeaandelen juist in trek waren met een bovengemiddelde prestatie voor sectoren als energie en de industrie.

"Deze week krijgen we veel bedrijfscijfers uit de techsector, waar de waarderingen meer dan in andere sectoren flink zijn opgelopen", aldus investment director Stuart Rumble van Fidelity Indernational.

Dinsdag nabeurs kwam onder meer Microsoft met cijfers. Het aandeel verloor drie procent in de handel nabeurs, ondanks dat het techbedrijf de winstverwachtingen van analisten wist te overtreffen. De cijfers van Alphabet werden door beleggers beter ontvangen nadat de techreus een recordomzet boekte in het afgelopen kwartaal. Het aandeel steeg nabeurs met bijna vier procent.

Sommige analisten verwachten een grillig koersverloop in de komende maanden, wijzend op forse dalingen in de cryptomarkt en andere delen van de financiële markten. "Het is geen gek idee om wat winst van tafel te halen", aldus CIO Daniel Egger van St. Gotthard Fund Management. Volgens Egger laten diverse studies zien dat beleggers momenteel wel erg optimistisch zijn, waardoor de aandelenmarkten vaak kwetsbaarder zijn voor een terugval.

Ook analisten van Maybank verwachten dat beleggers wat terughoudender worden over risicovolle activa, nu veel positieve groeicijfers zijn ingeprijsd en de bredere aandelenmarkten wat aan kracht lijken te verliezen.

Volgens marktanalist Wong van CMC Marktets zitten de beurzen momenteel in een consolidatiefase.

Vooruitkijkend verwacht Wong dat beleggers vandaag vooral aandacht hebben voor de uitkomst van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve en daaropvolgend een persconferentie van voorzitter Jerome Powell. "De consensus is dat er geen aanpassing zal volgen op het ruime monetaire beleid en dat ook het opkoopprogramma van obligaties ongewijzigd zal blijven.

Wong wees op opiniepeilingen, die laten zien dat economen verwachten dat de Fed in het vierde kwartaal van dit jaar het opkoopprogramma zal terugschroeven en de rente voor het eerst zal verhogen in 2023. "Beleggers zullen vermoedelijk in juli of september er al op anticiperen dat de Fed een signaal gaat afgeven dat het de opkopen gaat terugschroeven", aldus Wong.

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

De olieprijs is dinsdag hoger gesloten, nadat oliekartel OPEC en bondgenoten een dag eerder vergaderden dan was aangekondigd, en besloot vast te houden aan het plan om de productie geleidelijk te verhogen vanaf mei. De juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,7 procent hoger op 62,94 dollar op de New York Mercantile Exchange.

De euro/dollar noteerde op 1,2074. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2088 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,2078 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ICT Group heeft in de eerste drie maanden van 2021 de winstgevendheid harder zien stijgen dan de omzet.

Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor NN van 41,20 naar 48,40 euro met een herhaling van de koopaanbeveling.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag vlak op 4.186,72 punten, net als de Dow Jones-index op 33.984,93 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,3 procent in op 14.090,22 punten.