Stijgende resultaten voor ICT Group

Beeld: ICT Group

(ABM FN-Dow Jones) ICT Group heeft in de eerste drie maanden van 2021 de winstgevendheid harder zien stijgen dan de omzet. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers die het bedrijf uit Barendrecht presenteerde. De omzet steeg afgelopen kwartaal dankzij de overnames van Yellowstar en Esprit met 5 procent naar 43,7 miljoen euro. Autonoom was er sprake van een pas op de plaats, "vooral vanwege de krappe arbeidsmarkt", zei ICT. Volgens CEO Jos Blejie zorgde corona ervoor dat het moeilijk was om jong talent binnen te halen. De EBITDA steeg met 20 procent naar 5,4 miljoen euro. Dit was volgens de onderneming te danken aan de toegenomen productiviteit in combinatie met de genomen kostenmaatregelen. De marge steeg van 10,9 naar 12,4 procent. Vanwege de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt, besloot ICT geen outlook voor 2021 af te geven. Wel zei de onderneming te verwachten dat de arbeidsmarkt “uitdagend” blijft, wat druk blijft uitoefenen op de autonome groei. Overname Begin maart werd door een consortium van NPM Capital en Teslin een overnamebod op de automatiseerder uit Barendrecht gedaan van 14,50 euro per aandeel inclusief dividend. Toezichthouder ACM is al akkoord met de overnameplannen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

