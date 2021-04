Deutsche Bank ziet winst flink aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer winst geboekt, waarbij de inkomsten op jaarbasis ook aanzienlijk stegen. Dat maakte de Duitse zakenbank woensdagochtend bekend. "Het eerste kwartaal toont het bewijs dat Deutsche Bank op het goede pad zit met alle vier kernactiviteiten en bouwt verder aan een duurzame winstgevendheid", aldus CEO Christian Sewing in een toelichting. In het afgelopen kwartaal kwam de winst uit op nipt meer dan een miljard euro tegen 66 miljoen euro een jaar eerder. De inkomsten bedroegen 7,2 miljard euro, hetgeen een stijging betekende van 14 procent ten opzichte van vorig jaar. Sinds het eerste kwartaal van 2017 werden er niet zulke inkomsten gerapporteerd als in het afgelopen kwartaal. Vooral de inkomsten uit de investeringsbank trokken met 32 procent flink aan tot net iets meer dan 3 miljard euro, terwijl ook de inkomsten uit vermogensbeheer flink stegen met 23 procent tot 637 miljoen euro. Deutsche Bank nam in het afgelopen kwartaal een voorziening van 69 miljoen euro tegen 506 miljoen euro vorig jaar. De Tier 1-kapitaalratio bedroeg eind maart 13,7 procent, een verbetering van 0,9 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. De schuldratio steeg van 4,0 naar 4,6 procent. Deutsche Bank wist wel de kosten verder terug te dringen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

