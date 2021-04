AMD verhoogt groeiverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Advanced Micro Devices heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verhoogd, nadat de kwartaalwinst conform verwachtingen uitkwam en de omzet sterk steeg. Het Amerikaanse chipbedrijf boekte een omzet van 3,44 miljard dollar, wat 93 procent hoger was dan een jaar eerder, toen de omzet 1,79 miljard dollar bedroeg. De winst verdriedubbelde ruim van 162 miljoen naar 555 miljoen euro, of van 0,14 tot 0,45 dollar per aandeel. De analistenconsensus rekende op 0,44 dollar per aandeel. "Ons bedrijf bleef versnellen in het eerste kwartaal door de beste productenportefeuille in onze geschiedenis, sterke uitvoering en stevige vraag vanuit de markt", zei CEO Lisa Su. "Onze hogere omzetverwachting voor het jaar laat zien dat we sterke groei verwachten nu onze hoogpresterende chips meer worden gebruikt, ook op basis van uitbreiding van klantrelaties." Outlook In het kwartaal dat in juni eindigt voorzien AMD een omzet van 3,6 miljard dollar, wat een stijging op jaarbasis van 86 procent zou zijn. Voor dit hele jaar rekent AMD inmiddels op een omzetgroei van 50 procent, waar het bedrijf eerder nog mikte op 37 procent groei. Het aandeel steg in de handel nabeurs 4 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.