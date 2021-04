Resultaten Starbucks in de lift

(ABM FN-Dow Jones) Starbucks heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten zien stijgen en verhoogde de outlook voor heel dit boekjaar. Dat maakte de Amerikaanse koffieverkoper dinsdag nabeurs bekend.

De omzet steeg in het tweede kwartaal met ruim 11 procent, van 6,0 miljard naar 6,7 miljard dollar. In de Amerikaanse thuismarkt zag Starbucks de omzet op vergelijkbare basis met 9 procent stijgen en voor de hele groep was er zelfs een plus van 15 procent op vergelijkbare basis.

De nettowinst verdubbelde afgelopen kwartaal van 328 miljoen naar 659 miljoen dollar. De winst per aandeel kwam uit op 0,56 dollar. Aangepast voor bijzondere posten was dit 0,62 dollar per aandeel.

Outlook

Voor heel dit boekjaar mikt Starbucks inmiddels op een omzet van 28,5 tot 29,3 miljard dollar. Dat was 28,0 tot 29,0 miljard dollar. De vergelijkbare omzet zal nog altijd met 18 tot 23 procent stijgen.

De winst per aandeel schat de keten dit jaar in op 2,65 tot 2,75 dollar. Voorheen rekende Starbucks op 2,42 tot 2,62 dollar per aandeel. Aangepast voor bijzondere posten denk het koffiebedrijf dit boekjaar zelfs 2,90 tot 3,00 dollar per aandeel te verdienen.

Verder denkt Starbucks aan het einde van dit boekjaar 1.100 zaken meer te hebben dan aan het begin van het boekjaar.