Alphabet overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het eerste kwartaal een veel hoger dan verwachte omzet en winst geboekt, waardoor het aandeel dinsdag nabeurs met 4 procent steeg. De zoekmachinegigant meldde een nettowinst van 17,9 miljard dollar in het eerste kwartaal, of 26,29 dollar per aandeel, tegen 6,9 miljard dollar een jaar eerder. De omzet steeg met 34 procent, van 41,2 miljard naar 55,3 miljard dollar. De analistenconsensus rekenden op een winst per aandeel van 18,05 dollar en een omzet van 42,5 miljard dollar. "De omzet weerspeigelt verhoogde activiteit van consumenten online en brede groei van advertentie-inkomsten", zei CFO Ruth Porat, die ook tevreden was over de omzetgroei bij Cloud. De zoekmachine was wederom goed voor de meeste omzet: 31,9 miljard dollar. Bij YouTube steeg de advertentie-omzet met de helft, van 4,0 miljard naar 6,0 miljard dollar. Bij Google Cloud steeg de omzet van 2,8 naar 4,0 miljard dollar. Dit laatste cijfer was conform de analistenverwachtingen. Het aandeel Alphabet stond in de handel nabeurs 4 procent hoger op 2.307 dollar.

