Olieprijs stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag hoger gesloten, nadat oliekartel OPEC met zijn bondgenoten een dag eerder vergaderde dan was aangekondigd, en besloot besloot vast te houden aan het plan om de productie geleidelijk te verhogen vanaf mei. De juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,7 procent hoger op 62,94 dollar op de New York Mercantile Exchange. De groep olie-exporterende landen, OPEC+ geheten, "houdt vast aan zijn besluit om het aanbod, geleidelijk en voorzichtig, te verhogen in de komende maanden", stelde Ann-Louise Hittle van Wood Mackenzie. "De groep neemt deze stap na een afweging van risico's, waaronder de mogelijkheid dat er minder vraag uit India zal zijn, nu dat land worstelt met een verwoestende golf besmettingen met het coronavirus." Elders zijn er juist tekenen van aantrekkende vraag, schreef Hittle. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

