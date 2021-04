Wall Street wacht af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden woensdagavond vlak tot licht lager in afwachting van kwartaalcijfers van grote technologiebedrijven. De S&P 500 noteerde een fractie lager, en de Nasdaq daalde 0,4 procent. Technologie- en telecomaandelen leidden de daling, een dag na nieuwe records voor de twee grote indices. Er zijn dinsdag veel bedrijfsresultaten. General Electric, 3M en UPS openden eerder dinsdag al de boeken en nabeurs volgen zwaargewichten als Microsoft en Google-moeder Alphabet. De komende dagen volgen nog grote namen zoals Apple, Facebook, Qualcomm en Amazon. "Het is een drukke week met resultaten van techbedrijven, die waarschijnlijk minder rek hebben in hun waarderingen dan andere sectoren", aldus vermogensbeheerder Stuart Rumble van Fidelity International. Tot en met maandag publiceerden 132 van de 500 bedrijven in de S&P 500 index hun resultaten, waarvan 87 procent beter dan de verwachting van analisten, volgens data van FactSet. Op macro-economisch bleken de Amerikaanse huizenprijzen in februari nog steeds sterk stijgende, volgens de Case Shiller index. Het consumentenvertrouwen steeg in april bovendien weer sterker dan verwacht, mneldde Conference Board. De Federal Reserve houdt dinsdag en woensdag zijn tweedaagse beleidsvergadering, waarna woensdagavond het rentebesluit wordt vrijgegeven. Marktvolgers verwachten geen wijzigingen. De euro/dollar noteerde licht lager op 1,2081. Olie werd minder dan een procent duurder. Bitcoin steeg ruim 2 procent in waarde naar krap 55.000 dollar. Bedrijfsnieuws UPS won 11 procent. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal een sterke omzetgroei, terwijl de winst omhoogschoot en de analistenverwachtingen ruimschoots overtrof. Speelgoedmaker Hasbro won 2 procent na beter dan verwachte resultaten. GameStop noteerde 6 procent in de plus na de afronding van een aandelenemissie. Het hype-aandeel, dat eerder dit jaar speelbal werd van particuliere speculanten met een Robinhood-trading-app, verkocht 3,5 miljoen aandelen voor 551 miljoen dollar. Dit betekent een verkoopprijs van circa 157 dollar per aandeel. Tesla verloor 4 procent, ondanks een recordwinst voor de autofabrikant die maandag bekend werd. CEO Elon Musk was te spreken was over de vraag naar Tesla's, maar meldde ook productieproblemen door een tekort aan halfgeleiders.

Bij General Electric viel de winst hoger uit dan verwacht, maar was de omzet juist wat minder. Het aandeel daalde 2 procent. Farmaceut Eli Lilly leverde ook 2 procent na een voorzichtige outlook, onder meer omdat de opbrengst van coronatherapieën lager was dan eerder verwacht.



3M kwam voorbeurs met beter dan verwachte resultaten en bevestigde de eerder afgegeven outlook. Het aandeel zakte ruim 2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

