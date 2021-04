Europese beurzen doen stapje terug

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, terwijl handelaren voorzichtig bleven voorafgaand aan meer bedrijfsresultaten van techreuzen en een rentebesluit van de Fed op woensdag.

De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 439,85 punten, de Duitse DAX verloor 0,3 procent tot 15.249,27 punten en de Franse CAC 40 zakte fractioneel naar 6.273,76 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent lager op 6.944,97 punten.

"Het was een nogal lauwe dag voor markten in Europa, omdat zorgen over de gebeurtenissen in India een schaduw werpen over de vooruitzichten voor het mondiale economische herstel", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Er is mogelijk ook zorg over recente sterke stijgingen van grondstoffenprijzen, die nu beginnen door te werken in de landbouwsector".

Het aantal besmettingen met het coronavirus in India loopt snel op en de ziekenhuis kunnen de aantallen ernstige gevallen niet aan.

Farmaceut Gilead levert meer van het middel remdesivir aan India en gaat licentiepartners helpen om meer te produceren, "hetgeen hoognodig is", aldus analist Naeem Aslam van Avatrade.

De Verenigde Staten zullen ook 60 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin leveren aan India.

Lichtpuntje in de coronacrisis is dat Frankrijk langzaam restaurants weer wil openen tussen mei en eind juni. Ook in de Verenigde Staten wordt gesproken over het terugschroeven van restricties voor mensen die gevaccineerd zijn.

Het muntpaar euro/dollar noteerde stabiel op 1,2078. De olieprijzen stegen met 0,5 procent.

Op macro-economisch vlak hadden beleggers oog voor de Amerikaanse huizenprijsindex Case Shiller die wees op aanhoudend stijgende huizenprijzen in februari en het Amerikaanse consumentenvertrouwen, dat in april voor de tweede maand op rij sterker dan verwacht steeg. Morgen staat het rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda.

Verder kijken beleggers uit naar cijfers van enkele zwaargewichten als Alphabet en Microsoft, die vanavond met cijfers komen. Morgen is het de beurt aan Apple en Facebook. Amazon complementeert de ‘Big Five’ op donderdag.

Bedrijfsnieuws

Banco Santander was een sterke stijger met een koerswinst van 5 procent. Woensdag komt de Spaanse bank met kwartaalcijfers en analisten voorspellen een veel lagere stroppenpot.

BP sloot 0,4 procent lager, na het bedrijf een miljardenverlies in het eerste kwartaal van vorig jaar omboog naar een forse kwartaalwinst. BP ziet de vraag naar olie in 2021 herstelt, en de vraag naar gas zelfs boven de niveaus van 2019 uitkomen. Daarbij is BP ook positief gestemd over de raffinagemarges. Royal Dutch Shell daalde in Amsterdam 0,9 procent en Total in Parijs verloor 0,2 procent.

Novartis zag in het eerste kwartaal de winst teruglopen, terwijl de omzet licht steeg. De outlook voor 2021 werd gehandhaafd, mits de coronasituatie halverwege dit jaar zal normaliseren. Het aandeel leverde 1,6 procent in.

UBS sloot 2 procent lager na kwartaalcijfers. De nettowinst steeg van 1,6 miljard naar 1,8 miljard, ondanks een afschrijving van 774 miljoen dollar op een Amerikaanse klant die niet aan zijn verplichtingen kon doen, vermoedelijk Archegos. Dit drukte de winst met 434 miljoen dollar.

Slechts een beperkt aantal aandeelhouders van Orange Belgium heeft zijn aandelen onder het bod van moederbedrijf Orange aangemeld, waarop werd besloten de aanbiedingsperiode te verlengen. In de eerste fase kon Orange net geen 13 miljoen aandelen kopen, waardoor het nu krap 75 procent van de aandelen van Orange Belgium in handen heeft. Orange steeg 0,2 procent, terwijl Orange Belgium 1,8 procent steeg tot 22,25 euro, bij een bod van 22,00 euro.

NXP heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer winst geboekt. Dit bleek maandagavond uit cijfers van de Nederlandse chipgigant met een notering in de VS. Voor het lopende tweede kwartaal, voorziet NXP een omzet van 2.570 miljoen dollar, hetgeen op kwartaalbasis een stabiel resultaat zou betekenen, maar een groei van 41 procent op jaarbasis. Het aandeel daalde 0,9 procent. Sectorgenoten als ASML en ASMI lieten in Amsterdam geen grote bewegingen zien.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag rond sluitingstijd in Europa vlak tot licht lager.