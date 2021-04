Philips onder druk op lager Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is op Koningsdag lager geëindigd. Bij een slot van 712,22 punten verloor de AEX dinsdag 0,5 procent. Ondanks de dip is het technisch beeld voor de AEX nog steeds erg sterk, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx, die spreekt van "consolidatie binnen de stijgende trend." Om die stijgende trend te kunnen hervatten is een uitbraak en slotstand boven de weerstand op 718,5 punten nodig, zei de marktkenner, waarna de AEX richting de 745 punten kan stijgen. Het steunniveau ligt op 689 punten. "Een mogelijke daling naar dit niveau zal vooralsnog echter niet zorgen voor een drastische verslechtering van de grafiek. Een eventuele koersdaling kan juist gezien worden als een koopkans", aldus Blekemolen. Beleggers letten deze week op de kwartaalcijfers van grote technamen. Tesla opende maandag nabeurs de boeken. Ondanks een recordwinst in het eerste kwartaal stond het aandeel dinsdag onder druk. Analisten spraken van gemengde resultaten. Dinsdag nabeurs volgen technologiezwaargewichten als Microsoft en Google-moeder Alphabet en ook de komende dagen staan prominente namen als Apple, Facebook, Qualcomm en Amazon op de rol. Tot en met maandag publiceerden 132 van de 500 bedrijven in de S&P 500 index hun resultaten, waarvan 87 procent beter dan de verwachting van analisten, volgens data van FactSet. Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen zoals gemeten door Conference Board steeg in april een stuk harder dan verwacht. Verder begint de Federal Reserve dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering, waarna woensdagavond het rentebesluit wordt vrijgegeven. Marktvolgers verwachten geen wijzigingen. De euro/dollar noteerde licht lager op 1,2078. Olie werd bijna een procent duurder. Bitcoin steeg ruim 3 procent in waarde naar ruim 55.000 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met een winst van 1,5 procent. Verder waren de winsten in de AEX vrij bescheiden. Philips daalde 2,1 procent, ondanks diverse koersdoelverhogingen, en na een min van bijna 4 procent op maandag. ASR verloor 1,9 procent. In de AMX won PostNL 5,9 procent op 4,38 euro. Maandag steeg het aandeel al bijna 8 procent na een outlookverhoging. Vandaag verhoogde Jefferies het koersdoel van 4,50 naar 5,00 euro. Het aandeel PostNL is gemiddeld 20 procent lager gewaardeerd dan Europese sectorgenoten, aldus Jefferies. Flow Traders sloot 8,6 procent lager vanwege een ex-dividend notering. In de AScX daalde ForFarmers 5,1 procent, eveneens vanwege een ex-dividend notering. Sligro steeg 6,2 procent na een koopaanbeveling van zakenbank Kempen. Tussenstand Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa tot x procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

