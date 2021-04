(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met woensdag 5 mei 2021:

WOENSDAG 28 APRIL 2021

07:00 Beiersdorf - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Covestro - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Delivery Hero - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Puma - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Sanofi - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

13:00 Boeing - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Garmin - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Spotify - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Apple - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 eBay - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Facebook - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Grubhub - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)

00:00 GlaxoSmithKline - Cijfers eerste kwartaal (VK)

DONDERDAG 29 APRIL 2021

00:00 Samsung - Cijfers eerste kwartaal (Zko)

07:00 Airbus - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Lufthansa - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 STMicroelectronics - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Telenet - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Total - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

08:00 Shell - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 Caterpillar - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Merck & Co - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Amazon.com - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Gilead - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Twitter - Cijfers eerste kwartaal (VS)

VRIJDAG 30 APRIL 2021

07:00 BNP Paribas - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Proximus - Cijfers eerste kwartaal

08:00 AstraZeneca - Cijfers eerste kwartaal (VK)

08:00 Barclays - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 AbbVie - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 ExxonMobil - Cijfers eerste kwartaal (VS)

MAANDAG 3 MEI 2021

07:00 Siemens Healthineers - Interimcijfers (Dld)

DINSDAG 4 MEI 2021

07:00 HelloFresh - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Infineon - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 ConocoPhillips - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 DuPont - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers eerste kwartaal (VS)

WOENSDAG 5 MEI 2021

07:00 Deutsche Post - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

13:00 General Motors - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers eerste kwartaal (VS)