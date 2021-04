Beursblik: Kempen zet koopadvies op Sligro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Kempen is weer actief begonnen met het volgen van Sligro met een koopadvies en plaatste het aandeel ook op de favorietenlijst. Volgens analist Christophe Beghin is Sligro een ideaal aandeel om te profiteren van de heropening van de economie, nu de coronamaatregelen geleidelijk zullen worden ingetrokken. Na een lastige eerste jaarhelft voorziet de analist “een erg snel herstel” naar het niveau van voor de corona. Daarbij zal Sligro volgens Kempen ook profiteren van een aantal investeringen die eerder al werden gedaan, zoals de samenwerking met Heineken, in de eigen IT-systemen en in België. “Eindelijk zullen die bijdragen aan de resultaten.” Beghin ziet Sligro ook binnen de bankconvenanten blijven. De balans van het bedrijf is een stuk sterker dan sommigen vrezen. Het aandeel Sligro noteerde dinsdag 2,8 procent hoger op 25,85 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.