Dubbelcijferige omzetstijging Sherwin-Williams

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sherwin-Williams heeft in de eerste maanden van 2021 zowel de omzet als de winst met dubbele cijfers zien stijgen. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse sectorgenoot van AkzoNobel. De omzet steeg afgelopen kwartaal met ruim 12 procent naar krap 4,7 miljard dollar. Dit leverde een nettowinst op van bijna 410 miljoen dollar, ruim 27 procent meer dan de 322 miljoen dollar in de eerste drie maanden van 2020. De aangepaste winst per aandeel van 2,06 dollar versloeg de analistenraming ruimschoots. Outlook Voor het tweede kwartaal rekent Sherwin op een omzetgroei van 15 tot 20 procent, terwijl voor heel 2021 wordt gerekend op een 5 tot 10 procent hogere omzet ten opzichte van het jaar ervoor. De aangepaste winst per aandeel schat de fabrikant in op 8,80 tot 9,07 dollar. Aanvankelijk rekende Sherwin voor 2021 op een winst per aandeel van 23,87 tot 24,67 dollar en aangepast voor bijzondere posten zou dit zelfs 26,40 tot 27,20 dollar zijn. Begin februari kondigde Sherwin echter een aandelensplitsing aan. Voor elk aandeel kregen aandeelhouder drie nieuwe aandelen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

