Enorme omzetgroei UPS

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UPS heeft ook in het eerste kwartaal van 2021 zowel de omzet als de winst flink zien stijgen. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de Amerikaanse pakketbezorger. De omzet van UPS steeg op jaarbasis met 27 procent tot net geen 23 miljard dollar. De volumes lagen dagelijks ruim 14 procent hoger dan een jaar eerder. Operationeel liepen de resultaten nog harder op. De winst steeg met maar liefst 158 procent naar 2,8 miljard dollar. De winst per aandeel kwam uit op 5,47 dollar. Dat is bijna 400 procent meer dan een jaar geleden. Aangepast was dit 2,77 dollar, ruim een dollar meer dan analisten hadden voorzien, aldus FactSet. Outlook Vanwege alle economische onzekerheden gaf UPS ook nu geen outlook af, maar herhaalde de bezorger wel de plannen om de aandeelhouder te belonen. Een aandeleninkoop zit er echter niet in, benadrukte UPS dinsdag. Verder zal UPS, zoals eerder al gecommuniceerd, dit jaar voor 4,0 miljard dollar aan investeringen doen. Het aandeel UPS handelde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs bijna 7 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

