Weer zwarte cijfers voor Hasbro

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hasbro heeft in het eerste kwartaal van 2021 ondanks slechts een lichte omzetgroei weer winst weten te boeken. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van speelgoed en bordspellen. De maker van speelgoed als G.I.Joe, Play-Doh, Pokémon en My Little Pony en spellen als Cluedo en Monopoly, behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 1,1 miljard dollar, fractioneel meer dan de omzet in het eerste kwartaal van 2020. En terwijl Hasbro in de eerste maanden van vorig jaar nog een verlies leed van bijna 70 miljoen dollar, verdiende de speelgoedfabrikant afgelopen kwartaal 116 miljoen dollar, ofwel 0,84 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,00 dollar, 0,43 dollar meer dan een jaar geleden en ruim meer dan de 0,64 dollar die analisten geraadpleegd door FactSet hadden verwacht. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

