Futures wijzen op lichtgroene opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lichtgroene opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 en de Nasdaq licht hoger terwijl de Dow Jones index een vlakke opening tegemoet ging. Het belooft een drukke dag te worden met een reeks aan bedrijfsresultaten. Onder meer General Electric, 3M en UPS openen vanmiddag de boeken. Nabeurs volgen techzwaargewichten als Microsoft en Google-moeder Alphabet en ook de komende dagen staan prominente namen op de agenda, zoals Apple, Facebook. Qualcomm en Amazon. "Het is een drukke week met resultaten van techbedrijven, die waarschijnlijk minder rek hebben in hun waarderingen dan andere sectoren", aldus vermogensbeheerder Stuart Rumble van Fidelity International. Op macro-economisch vlak wachten vanmiddag de Case Shiller huizenprijzen in de maand februari en het consumentenvertrouwen zoals gemeten door Conference Board in de maand april. De euro/dollar noteerde vanmiddag op 1,2077. Olie werd bijna een procent duurder. Bitcoin steeg 2,5 procent in waarde naar ruim 54.600 dollar. Bedrijfsnieuws Tesla gaat dinsdag vooralsnog een 2,5 procent lagere opening tegemoet, hoewel de fabrikant van elektrische voertuigen maandag nabeurs met sterke kwartaalresultaten kwam. In het eerste kwartaal werd een recordwinst geboekt. 3M kwam voorbeurs met beter dan verwachte resultaten en bevestigde de eerder afgegeven outlook. Het aandeel lijkt dinsdag 1,5 procent hoger te openen. General Electric kwam met gemengde resultaten over het eerste kwartaal, waarbij de winst hoger uitviel dan verwacht, maar de omzet juist wat minder. Het aandeel verliest voorbeurs 2,2 procent. Eli Lilly levert voorbeurs 5 procent in nadat de farmaceut met een voorzichtige outlook kwam. De verwachte aangepaste winst van 7,80 tot 8,00 dollar voor heel 2021 is minder dan de 8,24 dollar waar de markt op rekent. Slotstanden De Amerikaanse beurzen bleven maandag overwegend dicht bij huis, maar techfondsen bleken in trek. De S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.187,62 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,2 procent daalde tot 33.981,57 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,9 procent op 14.138,78 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.