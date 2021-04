Beursupdate: AEX licht lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,2 procent tot 714,09 punten. Analist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een rustige begin van de handelsweek na de koersdruk vorige week. "De veerkracht van de aandelenmarkten, vooral in de Verenigde Staten, staat in schril contrast met de toenemende zorgen over de situatie in India, die er absoluut verschrikkelijk uitziet en vermoedelijk verder zal verslechteren voordat er verbetering optreedt", aldus Hewson. Ook analisten van SEB merkten op dat de zorgwekkende situatie in India een aandachtspunt blijft voor beleggers. In het land lopen de besmettingscijfers snel op. Verder kijken beleggers uit naar cijfers van enkele zwaargewichten als Alphabet en Microsoft, die vanavond met cijfers komen, aldus SEB. Morgen is het de beurt aan Apple en Facebook. Amazon complementeert de ‘Big Five’ op donderdag. Op het Damrak kijken beleggers onder meer uit naar donderdag, wanneer indexzwaargewichten Shell en Unilever cijfers vrijgeven. Op maandag bevestigde het Witte Huis de intentie te hebben om de vermogenswinstbelasting te verdubbelen. "Het laatste woord hierover is vermoedelijk nog niet gezegd", aldus de analisten, erop wijzend dat onder meer staten als Californië en New York flink gebukt zullen aan onder een dergelijke belastingverhoging. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,2061. De olieprijzen stegen met 1,0 procent. Op macro-economisch vlak hebben beleggers vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de Case Shiller huizenprijzenindex en het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Morgen staat het rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Heineken aan kop met een winst van 1,0 procent. ArcelorMittal leverde 1,2 procent in en Philips daalde 2,8 procent, ondanks diverse koersdoelverhogingen. In de AMX won PostNL 2,7 procent op 4,25 euro. Maandag won het aandeel al bijna 8 procent na een outlookverhoging. Vanochtend verhoogde Jefferies het koersdoel van 4,50 naar 5,00 euro. Het aandeel PostNL noteert op een waardering die gemiddeld 20 procent lager ligt dan die van Europese sectorgenoten, aldus Jefferies. Flow Traders noteerde 5,9 procent lager of circa 2,30 euro vanwege een royale dividenduitkering van 2,50 euro per aandeel. In de AScX noteerde ForFarmers 3,7 procent lager, eveneens vanwege een ex-dividend notering. Acomo steeg 2,2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.