Valuta: markt in afwachting

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro heeft maandag de hoogste stand in twee maanden tijd genoteerd, maar had moeite om dit niveau vast te houden. Dit zagen analisten van Monex Europe dinsdag. De valuta-analisten sprake van winstnemingen na een terugval van het Duitse ondernemerssentiment. "Dit drukte de euro/dollar in het rood." Vanochtend zag Monex de dollar terugveren, bij een oplopende Amerikaanse tienjaarsrente. De rente noteerde op 1,5860. "Beleggers zullen de politieke ontwikkelingen in de EU nauwlettend in de gaten houden", aldus Monex. De tijd voor het bekrachtigen van het herstelfonds tikt weg, waarschuwden de analisten. Vanmiddag presenteren Duitsland en Frankrijk samen hun plannen. Voor de dollar is het afwachten wat de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond zal presenteren. Vanochtend kwam de Bank of Japan al met een rentebesluit, maar dat leverde geen verrassingen op. De rente en het opkoopprogramma bleven gehandhaafd, terwijl de groeiramingen door centrale bankiers iets werden verhoogd. De euro/dollar handelde dinsdag op 1,2061. De euro/yen ging voor 130,65 van de hand. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

