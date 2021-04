Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft dinsdag het koersdoel voor Philips verhoogd van 54,00 naar 56,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van UBS noteerden een sterke vergelijkbare omzetgroei van Philips in het eerste kwartaal, waarbij de groei in alle drie divisies bemoedigend was. De orderinstroom liep evenwel met 5 procent terug, maar bij Diagnosis & Treatment was sprake van een groei van 11 procent. Dit compenseerde deels voor een orderdaling van 27 procent bij Connected Care. De analisten noemden de provisie van 250 miljoen euro gerelateerd aan kwaliteitsproblemen met DreamStation 1 een "negatieve verrassing". Philips mikt inmiddels op een omzetgroei dit jaar tot vijf procent, waar eerder nog werd gemikt op een lage enkelcijferige groei. Als gevolg zag UBS wat ruimte om de omzetramingen voor Diagnosis & Treatment en Personal Health licht te verhogen. Het aandeel Philips koerste dinsdagochtend 1,6 procent lager op 47,81 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

