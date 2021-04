Beursblik: ING verhoogt koersdoel Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor Philips verhoogd van 46,00 naar 50,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Volgens analisten van ING werden de sterke prestaties van Philips in het eerste kwartaal overschaduwd door een voorziening van 250 miljoen euro gerelateerd aan een kwaliteitsprobleem met bepaalde slaap- en ademhalingsproducten. ING nam de desinvestering van de huishoudelijke producten mee in de modellen en voor andere divisies werden de ramingen licht verhoogd. Zodoende kwam ING tot een hoger koersdoel. De huidige waardering van het aandeel noemden de analisten correct, waardoor een Houden advies nog steeds op zijn plek is. "De huidige waardering is niet aantrekkelijk genoeg om een koopadvies af te geven", aldus de analisten. Bovendien is de exacte uitkomst van het kwaliteitsprobleem met de slaap- en ademhalingsproducten nog niet bekend. Het aandeel Philips koerste dinsdagochtend 1,1 procent lager op 48,05 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.