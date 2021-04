Beursblik: hogere resultaten Signify voorspeld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het eerste kwartaal van 2021 naar verwachting de resultaten zien aantrekken. Dat blijkt uit een analistenconsensus die het verlichtingsbedrijf zelf publiceerde. De analisten rekenen gemiddeld op een stijging van de omzet tot bijna 1,6 miljard euro in het eerste kwartaal, tegen ruim 1,4 miljard een jaar eerder. Dit komt neer op een vergelijkbare omzetstijging van 2,0 procent in de eerste drie maanden van 2021. Dat was een jaar eerder nog een krimp van circa 15 procent. Ook Kepler Cheuvreux is van mening dat na jaren van omzeterosie de vergelijkbare omzet nu weer een stijgende trend zal laten zien, onder andere door een afname van de prijsdruk. Ook is de krimp in conventionele verlichting aan het teruglopen, volgens analist Peter Olofsen. De omzet uit de conventionele gloeilampen bedroeg afgelopen kwartaal vermoedelijk 221 miljoen euro, aldus de consensus. Marktleiders bedingen daarnaast hogere prijzen ter compensatie van de opgelopen grondstofkosten, voegde Olofsen toe. De analisten rekenen verder op een aangepast EBITA-resultaat van 140 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog 112 miljoen euro. Dat zou neerkomen op een margestijging van 7,9 procent naar 8,8 procent. Inclusief reorganisatiekosten en andere bijzondere posten ter waarde van 34 miljoen euro zou de EBITA op jaarbasis zijn gestegen van 70 miljoen tot 106 miljoen euro. Onder aan de streep stond in het eerste kwartaal vermoedelijk een nettowinst van 49 miljoen euro tegen 27 miljoen euro een jaar eerder, zo voorspellen de analisten. De vrije kasstroom daalde in het eerste kwartaal van 112 miljoen naar 64 miljoen euro. De schuld is naar verwachting van analisten afgenomen van 1,8 miljard euro tot bijna 1,2 miljard euro. Outlook Voor de jaren 2021 tot en met 2023 verwacht Signify dat de vergelijkbare omzet jaarlijks tot 5 procent kan groeien. De aangepaste EBITA-marge moet dan tegen 2023 11 tot 13 procent bedragen. De vrije kasstroom moet meer dan 8 procent van de omzet bedragen tussen 2021 en 2023 en het rendement op aangewend kapitaal minstens 11 procent. Voor 2021 mikt Signify op een vergelijkbare omzetgroei. Hoe hoog de groei uitvalt, hangt af van het herstel in de verschillende markten waarin het bedrijf actief is, zo meldde het bij de jaarcijfers. De kasstroom zal dit jaar vermoedelijk al boven de 8 procent van de omzet uitkomen. Voor heel 2021 mikt de consensus op een omzet van 6,8 miljard euro met een vergelijkbare groei van 3,4 procent. De aangepaste EBITA zal 760 miljoen euro bedragen en de nettowinst van 338 miljoen euro, voorzien de analisten. Kepler Cheuvreux heeft een Houden advies op Signify met een koersdoel van 46,00 euro. Het aandeel handelde dinsdag op 45,39 euro. Signify opent vrijdag voorbeurs de boeken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

