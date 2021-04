AEX start vermoedelijk vrijwel onveranderd op Koningsdag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Wall Street sloot maandagavond nog overwegend hoger, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend juist licht terrein prijs geven. Maandag sloot de AEX fractioneel lager op 715,46 punten. Beleggers keken met enige vrees naar de forse stijging van het aantal coronabesmettingen in landen als India en Brazilië, maar ook Japan, waar tot voor kort het virus onder controle leek. Anderszins was het verder een rustige start van een week die in het teken staat van het rentebesluit van de Federal Reserve, de officiële presentatie van de vermogenswinst-belastingplannen van president Joe Biden en een stroom aan bedrijfscijfers van onder meer de Amerikaanse techreuzen. Vandaag nabeurs komen in Amerika onder meer Google en Microsoft met cijfers door. Morgen is het de beurt aan Apple en Facebook. Amazon complementeert de ‘Big Five’ op donderdag. Op het Damrak kijken beleggers onder meer uit naar donderdag, wanneer indexzwaargewichten Shell en Unilever cijfers vrijgeven. Op Wall Street sorteerde techbeurs Nasdaq maandag met een stijging van 0,9 procent al voor op mooie cijfers. De breder samengestelde Dow Jones index en de S&P 500 kwamen per saldo niet echt van hun plaats. Maandag nabeurs rapporteerde de fabrikant van elektrische auto’s Tesla over het afgelopen kwartaal op jaarbasis een omzetstijging van maar liefst 74 procent naar 10,4 miljard dollar. Onder de streep resteerde een recordwinst van 438 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden gemiddeld echter rekening met een omzet van 10,5 miljard dollar en een winst van 509 miljoen dollar. De inkomsten uit ‘regulatory credits’ bedroegen 518 miljoen dollar. Zonder deze emissiehandel in uitstootrechten zou een verlies resteren. Ook in de voorafgaande kwartalen wist Tesla alleen zwarte cijfers te schrijven doordat relatief vervuilende autoproducenten door overheden verplicht worden om CO2-rechten te kopen. Het aandeel Tesla koerste in de elektrische handel nabeurs 2,5 procent lager, na een winst van 1,2 procent in de reguliere sessie. In Azië, waar de Bank of Japan de rente vanochtend onveranderd liet, blijven uitschieters achterwege. De hoofdbeurzen noteren wel overwegend licht lager. De Amerikaanse olie-future sloot daarnaast maandagavond in New York 0,4 procent lager op 61,91 dollar. In de Aziatische handel herstelt de future dan weer met 0,7 procent. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,2075. Op macro-economisch vlak hebben beleggers vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de Case Shiller huizenprijzenindex en het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Morgen staat het rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda. Bedrijfsnieuws Jefferies verhoogde het koersdoel voor PostNL van 4,50 naar 5,00 euro. Het koopadvies bleef gehandhaafd. Naar aanleiding van de outlookverhoging door PostNL maandag, verhoogde analist David Kerstens zijn verwachtingen voor het postbedrijf. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg maandag 0,2 procent tot 4.187,62 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,2 procent daalde tot 33.981,57 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,9 procent op 14.138,78 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.