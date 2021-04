Winstdaling bij Novartis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novartis heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien teruglopen, terwijl de omzet juist licht steeg. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Zwitserse farmaceut. In het afgelopen kwartaal kwam de nettowinst uit op 2,06 miljard dollar tegen 2,17 miljard dollar een jaar eerder. De omzet steeg op jaarbasis van 12,3 miljard tot 12,4 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een veel hogere winst van 3,44 miljard dollar bij een omzet van 12,5 miljard dollar. De operationele winst uit de kernactiviteiten van de farmaceut bedroeg krap 4 miljard dollar tegen 4,2 miljard dollar een jaar eerder. Dit had vooral te maken met een terugval bij Sandoz, de divisie die zich richt op generieke geneesmiddelen. De omzet bij deze divisie liep met 13 procent terug tegen constante wisselkoersen. Novartis sprak van een zwak griepseizoen, dat deels werd gecompenseerd door een groei van 7 procent bij de biofarmaceutische tak. Door de coronapandemie stond de vraag onder druk, vooral bij dermatologie, oogheelkunde, geneesmiddelen tegen borstkanker, Sandoz-producten en anti-infectiemiddelen. Outlook De outlook voor 2021 werd gehandhaafd, waarmee Novartis onverminderd uitgaat van een omzetgroei tot 5 procent en een groei van de operationele winst, exclusief buitengewone posten, van circa 5 procent. Novartis houdt daarbij rekening dat de huidige coronasituatie halverwege dit jaar zal normaliseren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

