Winststijging voor UBS

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het eerste kwartaal van 2021 goed afgesloten, met een hogere winst. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Zwitserse bank die wereldwijd actief is.

CEO Ralph Hamers zag dat een aanhoudende instroom aan kapitaal in combinatie met gunstige marktomstandigheden en een verbeterd beleggerssentiment leidden tot positieve resultaten in het eerste kwartaal. "Al met al zagen we de activiteiten van klanten tot recordhoogtes stijgen", aldus de topman.

De nettowinst steeg van 1,6 miljard dollar vorig jaar naar 1,8 miljard dollar afgelopen kwartaal. Wel moest UBS een afschrijving doen van 434 miljoen dollar in de VS, vanwege een klant die niet aan zijn verplichtingen kon doen. Vermoedelijk gaat het hier om het in problemen geraakte family office Archegos. "We zijn hier overduidelijk teleurgesteld over en nemen de zaak zeer hoog op", zo zei Hamers hierover dinsdag. "We zijn een beoordeling gestart van ons risicobeheer en hebben maatregelen genomen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen."

Voor belastingen bedroeg de operationele winst in het afgelopen kwartaal 2,3 miljard dollar tegen krap 2,0 miljard een jaar eerder. Bij de voorzieningen voor kredietverliezen was er een vrijval van 28 miljoen dollar. Vorig jaar moest UBS nog 268 miljoen dollar aan voorzieningen treffen.

In het eerste kwartaal lag de zogeheten cost/income ratio, een belangrijke maatstaf voor banken, op 73,8 procent. Dat was een jaar eerder 72,3 procent. In het vierde kwartaal van 2020 stond deze ratio echter op 74,9 procent.

De CET1-ratio bedroeg 14,0 procent, waar UBS zelf mikt op circa 13 procent. Over 2020 keerde UBS 1,3 miljard dollar aan dividend uit en werd er voor 1,1 miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht.