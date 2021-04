Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor PostNL verhoogd van 4,50 naar 5,00 euro. Het koopadvies bleef gehandhaafd. Naar aanleiding van de outlookverhoging door PostNL maandag, paste analist David Kerstens zijn verwachtingen voor het postbedrijf aan, hetgeen resulteerde in de verhoging van het koersdoel. Kerstens verhoogde zijn verwachting voor de genormaliseerde EBIT in 2021 met 18 procent, en voor 2022 met 8 procent. Jefferies benadrukte dat PostNL onder sectorgenoten de hoogste blootstelling heeft aan de snelgroeiende markt van pakjesbezorging. Pakketten zijn verantwoordelijk voor circa 65 procent van de EBIT van PostNL. Daarbovenop lijkt de grootste daling bij briefbezorging inmiddels achter de rug, voegde de analist toe. Het aandeel PostNL noteert echter op een waardering die gemiddeld 20 procent lager ligt dan die van Europese sectorgenoten. Ook benadrukte Kerstens het verwachte dividendrendement van 7,9 procent. Het sectorgemiddelde is een rendement van 5,2 procent. Voor 2021 rekent Kerstens op een dividend bij PostNL van 0,33 euro per aandeel. Dat is 3 cent meer dan de oude raming. Het aandeel PostNL sloot maandag na de outlookverhoging bijna 8 procent hoger op 4,14 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

