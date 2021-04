Europese beurzen openen licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een licht lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 19 punten voor de Duitse DAX, een min van 9 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 7 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag licht hoger gesloten, na een rustige handelsdag.

Vorige week bleken beleggers zich nog wat zorgen te maken over de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen, vooral in India en Japan, en wat dit voor impact heeft op het herstel van de mondiale economie. Ook stond het sentiment vorige week wat onder druk door de plannen van de Amerikaanse president Joe Biden om de belastingen te verhogen.

Op maandag was er evenwel sprake van een rustige handelsdag, aan het begin van een drukke week met veel macrocijfers, een rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve en een flinke lading bedrijfsresultaten, waaronder die van een groot aantal Amerikaanse techgiganten.

Obligatiebeleggers zullen aandacht hebben voor een mogelijke verandering in de toon en outlook die de Federal Reserve deze week afgeeft na enkele sterke macrocijfers uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde maandag tot 1,57 na een stand van 1,59 procent op vrijdag. Eind maart koerste de rentes nog rond een niveau van 1,749 procent, maar sindsdien bleven de rentes zaken.

"De markten hebben een sterk begin van het jaar achter de rug", aldus strateeg Hugh Gimber van JP Morgan Asset Management. "En nu is er een periode van consolidatie op de obligatiemarkt en dat leidt weer tot een consolidatie op de aandelenmarkt."

In India blijft het aantal coronabesmettingen fors stijgen, nadat restricties werden teruggeschroefd. Besmettelijke varianten van het virus verspreiden zich over de wereld en kunnen de duur van de pandemie verder verlengen.

"Dit is overduidelijk een tegenvaller en zorgt voor veel onzekerheid", aldus Gimber. "Het is een herinnering dat beleggers dit jaar nog steeds rekening moeten houden met een nieuwe opleving van de coronacrisis."

Verder zijn de ogen van beleggers gericht op een nieuwe reeks bedrijfscijfers. Tesla komt maandag nabeurs met cijfers, na het slot op Wall Street.

"De bedrijfsresultaten deden er in de afgelopen kwartalen niet zo toe, omdat beleggers zich vooral op het coronavirus richten", zo stelde CIO Gregory Perdon van Arbuthnot Latham. "Maar nu zullen beleggers weer vaker onder de motorkap [van bedrijven] willen kijken."

Perdon is van mening dat de succesvolle uitrol van vaccins in de VS in combinatie met steunmaatregelen en het ruime monetaire beleid van de Fed de aandelenmarkten zullen ondersteunen. "Deze factoren doen de markten goed, het is zeer lastig om negatief te zijn."

Bedrijfsnieuws

Philips kwam met meevallende cijfers en verhoogde de outlook ook iets. Hoewel analisten positief reageerden, daalde het aandeel 3,6 procent. Philips moest ook melding maken van een voorziening van 250 miljoen euro.

PostNL verhoogde de ramingen voor 2021 ook, na een sterk eerste kwartaal. Het aandeel won 7,7 procent. Bpost steeg 2,3 procent, maar Deutsche Post werd 0,8 procent goedkoper.

Nestlé is in gesprek over een overname van de Amerikaanse vitamineproducent The Bountiful Company. Nestlé verloor 1,0 procent.

In Frankfurt viel Deutsche Lufthansa op met een koerswinst van 3,9 procent en in Parijs won Airbus 2,8 procent.

Euro STOXX 50 4.022,36 (+0,2%)

STOXX Europe 600 440,32 (+0,3%)

DAX 15.296,34 (+0,1%)

CAC 40 6.275,52 (+0,3%)

FTSE 100 6.963,12 (+0,4%)

SMI 11.176,26 (-0,2%)

AEX 715,46 (-0,0%)

BEL 20 4.053,70 (+1,1%)

FTSE MIB 24.513,84 (+0,5%)

IBEX 35 8.701,90 (+1,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag licht hoger.

De Amerikaanse beurzen bleven maandag overwegend dicht bij huis, maar techfondsen bleken in trek.

Beleggers gaan opnieuw een drukke week tegemoet in wat tot dusver een positief cijferseizoen is. Inmiddels zijn 181 bedrijven uit de S&P 500-index, waaronder ook tien bedrijven uit de Dow Jones-index, met cijfers gekomen.

De aandacht zal onder meer uitgaan naar de cijfers van grote techbedrijven, zoals maandag nabeurs met cijfers van Tesla. Later in de week brengen Microsoft, Apple, Google-moeder Alphabet, Facebook en Amazon.com de resultaten naar buiten.

"Deze week en volgende week verschijnen de meeste bedrijfscijfers", aldus CIO James Meyer van Tower Bridge Advisors. "Tot dusver overtroffen de meeste resultaten de verwachtingen. Dit heeft evenwel niet geleid tot een flinke rally op de aandelenmarkten", aldus Meyer. "Dat ondersteunt de gedachte dat analisten het herstel hebben onderschat en beleggers niet."

Analist John Butters van FactSet merkte op dat de winstsprong van bedrijven uit de S&P 500 in het eerste kwartaal sinds het derde kwartaal van 2010 niet meer zo fors is geweest. Volgens Butters verwachten analisten ook voor de resterende drie kwartalen van 2021 een dubbelcijferige winstgroei. Niet alleen trok de winst scherp aan in het afgelopen kwartaal, maar er is ook sprake van een gemakkelijke vergelijkingsbasis, aldus Butters.

Beleggers kijken verder uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Obligatiebeleggers zullen aandacht hebben voor een mogelijke verandering in de toon en outlook die de Federal Reserve deze week afgeeft na enkele sterke macrocijfers uit de Verenigde Staten.

Analisten van UniCredit denken dat de Fed "zal herhalen dat er geen haast is met een exitstrategie en dat een oplopende inflatie getolereerd kan worden voordat zal worden ingegrepen."

Volgens marktkenners van RBC Capital Markets zal de Fed erkennen dat de economische situatie is verbeterd. "Maar daar moeten beleggers niet al te veel achter zoeken. Het is gewoon een schets van de huidige situatie", aldus RBC.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde maandag tot 1,57 na een stand van 1,59 procent op vrijdag. Eind maart koerste de rentes nog rond een niveau van 1,749 procent, maar sindsdien bleven de rentes zaken.

Op macro-economisch vlak stonden vandaag in de VS alleen de orders voor duurzame goederen in de maand maart op de agenda. De orders stegen in maart met 0,5 procent. Dat was een stuk minder dan de plus van 2,2 procent die was voorzien.

De euro/dollar noteerde licht lager op 1,2089. De olieprijs is maandag gedaald, maar de verliezen liepen gedurende de handelsdag wel flink terug. Op een settlement van 61,91 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,4 procent goedkoper.

Beleggers maken zich zorgen dat de stijging van de Covid-19 gevallen in India en Japan zal leiden tot een significante terugval in de vraag naar olie. Desondanks speculeren diverse analisten dat grote olieproducerende landen hierdoor later deze week zullen besluiten om de geplande productieverhogingen uit te stellen.

Bitcoin veerde maandag op. De cryptomunt steeg 9,5 procent en was daarmee ruim 54.000 dollar waard. Vorige week verloor bitcoin nog 18 procent, nadat de belastingplannen van Biden uitlekten.

Bedrijfsnieuws

Na het slot van Wall Street kwam Tesla met kwartaalcijfers. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van Tesla met circa 74 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 10,4 miljard dollar. Onder de streep bleef een nettowinst over van 438 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden gemiddeld rekening met een omzet van 10,5 miljard dollar en een winst van 509 miljoen dollar.

Apple gaat de komende vijf jaar ruim 430 miljard dollar in de Verenigde Staten investeren. Met de investering worden in die periode zo'n 20.000 banen gecreëerd in de VS. Als onderdeel van het plan richt Apple zich in het bijzonder op de staat North Carolina, waar het ruim 1 miljard dollar investeert in onder meer een nieuwe campus en in het verbeteren van de infrastructuur in de staat. Het aandeel steeg met enkele tienden van een procent.

Het aandeel Amazon.com trok gedurende de handelsdag aan en sloot twee procent hoger, na geruchten over de mogelijke aankondiging van een stocksplit deze week.

Naast diverse techreuzen openen later deze week onder meer Boeing, General Electric, Qualcomm, McDonald's, Caterpillar, Chevron en Exxon Mobil de boeken.

S&P 500 index 4.187,62 (+0,2%)

Dow Jones index 33.981,57 (-0,2%)

Nasdaq Composite 14.138,78 (+0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend lager, met een min van 0,2 procent voor de Japanse Nikkei en een min van 0,6 procent voor de Chinese Shanghai Composite.

Nikkei 225 29.080,55 (-0,2%)

Shanghai Composite 3.422,41 (-0,6%)

Hang Seng 28.960,30 (+0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2072. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,2089 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,2082 op de borden.

USD/JPY Yen 108,22

EUR/USD Euro 1,2072

EUR/JPY Yen 130,62

MACRO-AGENDA:

05:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Februari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Novartis - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

07:00 UBS - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

08:00 BP - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 3M - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Eli Lilly - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Sherwin-Williams - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Advanced Micro Devices - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Alphabet (Google) - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 TechnipFMC - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

22:00 Visa - Cijfers eerste kwartaal (VS)